НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,4%

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,40% до 362,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 15 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 362542,27 грн за 10 тройських унцій (-1430,6 грн або на 0,40%);

Срібло - 4394,11 грн за 10 тройських унцій (-27,45 грн);

Платина - 230354,6 грн за 10 тройських унцій (-788,44 грн);

Паладій - 371874,15 грн за 10 тройських унцій (-2008,87 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.