НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,63%

Національний банк України (НБУ) на 9 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,63% до 359,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 9 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 359796,79 грн за 10 тройських унцій (+2248,55 грн або на 0,63%);

Срібло - 4413,74 грн за 10 тройських унцій (+56,86 грн);

Платина - 230635,37 грн за 10 тройських унцій (+4045,94 грн);

Паладій - 367951,69 грн за 10 тройських унцій (+3059,28 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.