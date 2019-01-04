НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,19%

Національний банк України (НБУ) на 4 січня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,19% до 354,3 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 4 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 354336,71 грн за 10 тройських унцій (+688,36 грн або на 0,19%);

Срібло - 4247,8 грн за 10 тройських унцій (+79,33 грн);

Платина - 215966,7 грн за 10 тройських унцій (-3601,23 грн);

Паладій - 348573,01 грн за 10 тройських унцій (+808,41 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.