НБУ підвищив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подорожчало на 0,17%

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2018 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,17% до 345,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 18 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 345536,44 грн за 10 тройських унцій (+592,73 грн або на 0,17%);

Срібло - 4065,79 грн за 10 тройських унцій (-20,7 грн);

Платина - 218626,88 грн за 10 тройських унцій (-2399,88 грн);

Паладій - 343835,39 грн за 10 тройських унцій (-7469,1 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.