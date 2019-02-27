НБУ підвищив курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 8 копеек до 30,73 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 февраля установлен на таком уровне: 3073,3961 гривны за 100 евро (+7,8997 грн).

При этом курс евро на 27 февраля составляет 3065,4964 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 27 февраля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 8 копеек до 30,86 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,65 (30,00 - 30,55 - 26 февраля), продажи 30,65 - 31,10 (30,60 - 31,00 - 26 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,48 (30,40 - 26 февраля), продажи - 30,86 (30,78 - 26 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 8 копеек до 30,62 грн/евро. Курс покупки составляет 30,58 грн/евро.