НБУ підвищив курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 5 копеек до 30,64 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 февраля установлен на таком уровне: 3064,789 гривны за 100 евро (+5,0784 грн).

При этом курс евро на 25 февраля составляет 3059,7106 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 25 февраля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 2 копейки до 30,83 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,65 (30,00 - 30,75 - 22 февраля), продажи 30,65 - 31,10 (30,68 - 31,10 - 22 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,43 (30,46 - 22 февраля), продажи - 30,83 (30,85 - 22 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 6 копеек до 30,56 грн/евро. Курс покупки составляет 30,53 грн/евро.