НБУ підвищив курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 3 копійки

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 3 копейки до 30,72 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 февраля установлен на таком уровне: 3072,2714 гривны за 100 евро (+3,3244 грн).

При этом курс евро на 20 февраля составляет 3068,947 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 20 февраля 2019 года, наличный курс снизился на 1 копейку до 30,90 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,75 (30,00 - 30,80 - 19 февраля), продажи 30,75 - 31,20 (30,72 - 31,15 - 19 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,50 (30,48 - 19 февраля), продажи - 30,90 (30,91 - 19 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 8 копеек до 30,67 грн/евро. Курс покупки составляет 30,65 грн/евро.