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НБУ знизив курс євро

Новини » Фінанси    19.02.2019 - 17:35
НБУ знизив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 20 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 11 копійок до 30,68 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 20 лютого встановлено на такому рівні:

3068,947 гривні за 100 євро (-10,6733 грн).

При цьому курс євро на 19 лютого складає 3079,6203 гривні за 100 євро.

НБУ знизив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 2 копійки до 30,91 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,80 (30,05 - 30,85 - 18 лютого), продажу 30,72 - 31,15 (30,80 - 31,25 - 18 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,48 (30,50 - 18 лютого), продажу - 30,91 (30,93 - 18 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 4 копійки до 30,75 грн/євро. Курс покупки становить 30,73 грн/євро.

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