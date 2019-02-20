Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 6 копійок, євро на 1 копійку

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 27,17 гривень за долар, купівлі на 6 копійок до 26,98 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 1 копійку до 30,90 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,60 - 27,06 (26,80 - 27,12 - 19 лютого), продажу 27,09 - 27,35 (27,13 - 27,40 - 19 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,98 (27,04 - 19 лютого), продажу - 27,17 (27,23 - 19 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,75 (30,00 - 30,80 - 19 лютого), продажу 30,75 - 31,20 (30,72 - 31,15 - 19 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,50 (30,48 - 19 лютого), продажу - 30,90 (30,91 - 19 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,07 (2,55 - 4,07 - 19 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 19 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,76 - 19 лютого), продажу 4,14 (4,15 - 19 лютого) грн за 10 рублів.