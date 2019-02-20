Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Долар подешевшав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 20 лютого 2019 року знизився на 12 копійок до 27,05 грн/долар, курс купівлі до 27,03 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 30,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0350 - 27,0550 грн/долар, євро 30,6522 - 30,6749 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,0350 27,0550

EUR/UAH 30,6522 30,6749

RUB/UAH 0,4110 0,4115

Нагадаємо, 19 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,7365 - 30,7564 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4108 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 20 лютого склало 27,09 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0933 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 19 лютого (27,1744 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 2708,7563 гривень за 100 доларів (-8,5688 гривень).