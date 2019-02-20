ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    20.02.2019 - 17:15
Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подешевшав на 12 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 20 лютого 2019 року знизився на 12 копійок до 27,05 грн/долар, курс купівлі до 27,03 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 30,67 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,0350 - 27,0550 грн/долар, євро 30,6522 - 30,6749 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4115 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,0350     27,0550

EUR/UAH     30,6522     30,6749

RUB/UAH     0,4110       0,4115

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 19 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,7365 - 30,7564 грн/євро, російський рубль 0,4100 - 0,4108 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 20 лютого склало 27,09 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0933 гривень за долар, що на 8 копійок нижче, ніж встановлений 19 лютого (27,1744 за долар).

Національний банк України (НБУ) на 21 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 лютого встановлено на такому рівні: 2708,7563 гривень за 100 доларів (-8,5688 гривень).

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара знизився на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся