НБУ підвищив курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 11 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 11 копеек до 30,79 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 19 февраля установлен на таком уровне:

3079,6203 гривны за 100 евро (+11,5074 грн).

При этом курс евро на 18 февраля составляет 3068,1129 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 18 февраля 2019 года, наличный курс снизился на 4 копейки до 30,93 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,05 - 30,85 (30,20 - 30,80 - 15 февраля), продажи 30,80 - 31,25 (30,80 - 31,40 - 15 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,50 (30,52 - 15 февраля), продажи - 30,93 (30,97 - 15 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 9 копеек до 30,79 грн/евро. Курс покупки составляет 30,77 грн/евро.