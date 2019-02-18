Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок, євро-на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,28 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 27,08 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,93 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,85 - 27,15 (26,65 - 27,20 - 15 лютого), продажу 27,19 - 27,55 (27,22 - 27,55 - 15 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,08 (27,11 - 15 лютого), продажу - 27,28 (27,33 - 15 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,05 - 30,85 (30,20 - 30,80 - 15 лютого), продажу 30,80 - 31,25 (30,80 - 31,40 - 15 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,50 (30,52 - 15 лютого), продажу - 30,93 (30,97 - 15 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,07 (2,55 - 4,06 - 15 лютого), продажу - 4,00 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 15 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,74 - 15 лютого), продажу 4,15 (4,15 - 15 лютого) грн за 10 рублів.