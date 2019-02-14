НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 15 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 30,60 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 лютого встановлено на такому рівні:

3060,3844 гривні за 100 євро (-2,4556 грн).

При цьому курс євро на 14 лютого становить 3062,84 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 5 копійок до 30,87 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,10 - 30,75 (30,05 - 30,75 - 13 лютого), продажу 30,72 - 31,40 (30,80 - 31,45 - 13 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,42 (30,46 - 13 лютого), продажу - 30,87 (30,92 - 13 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу зріс на 15 копійок до 30,80 грн/євро. Курс покупки становить 30,77 грн/євро.