НБУ підвищив курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 8 копеек до 30,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 18 февраля установлен на таком уровне:

3068,1129 гривны за 100 евро (7,7285 грн).

При этом курс евро на 15 февраля составляет 3060,3844 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 15 февраля 2019 года, наличный курс вырос на 10 копеек до 30,97 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,20 - 30,80 (30,10 - 30,75 - 14 февраля), продажи 30,80 - 31,40 (30,72 - 31,40 - 14 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,52 (30,42 - 14 февраля), продажи - 30,97 (30,87 - 14 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 10 копеек до 30,70 грн/евро. Курс покупки составляет 30,67 грн/евро.