Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара

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Долар подешевшав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 15 лютого 2019 року знизився на 2 копійки до 27,25 грн/долар, курс купівлі до 27,22 грн/долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 30,70 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6745 - 30,7053 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2200 27,2500

EUR/UAH 30,6745 30,7053

RUB/UAH 0,4082 0,4091

Нагадаємо, 14 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2300 - 27,2700 грн/долар, євро 30,7726 - 30,8069 грн/євро, російський рубль 0,4067 - 0,4075 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 15 лютого склало 27,25 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,2507 гривень за долар, що на 12 копійок вище, ніж встановлений 14 лютого (27,1360 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,24 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 2724,7894 гривень за 100 доларів (+8,7933 гривень).