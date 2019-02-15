Долар та євро виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 9 копійок, євро-на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 9 копійок до 27,33 гривень за долар, на покупці виріс на 8 копійок до 27,11 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,97 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,65 - 27,20 (26,65 - 27,12 - 14 лютого), продажу 27,22 - 27,55 (27,14 - 27,55- 14 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,11 (27,03 - 14 лютого), продажу - 27,33 (27,24 - 14 лютого) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,20 - 30,80 (30,10 - 30,75 - 14 лютого), продажу 30,80 - 31,40 (30,72 - 31,40 - 14 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,52 (30,42 - 14 лютого), продажу - 30,97 (30,87 - 14 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,06 (2,55 - 4,03 - 14 лютого), продажу - 4,05 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 14 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,74 (3,73 - 14 лютого), продажу 4,15 (4,16 - 14 лютого) грн за 10 рублів.