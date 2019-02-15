НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 8 копійок до 30,68 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 лютого встановлено на такому рівні:

3068,1129 гривні за 100 євро (7,7285 грн).

При цьому курс євро на 15 лютого становить 3060,3844 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого 2019 року, готівковий курс виріс на 10 копійок до 30,97 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,20 - 30,80 (30,10 - 30,75 - 14 лютого), продажу 30,80 - 31,40 (30,72 - 31,40 - 14 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,52 (30,42 - 14 лютого), продажу - 30,97 (30,87 - 14 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 10 копійок до 30,70 грн/євро. Курс покупки становить 30,67 грн/євро.