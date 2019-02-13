НБУ підвищив курс євро

Єдина європейська валюта подорожчала на 12 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 12 копеек до 30,62 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 февраля установлен на таком уровне:

3062,84 гривны за 100 евро (+12,0735 грн).

При этом курс евро на 12 февраля составляет 3050,7665 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 февраля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 10 копеек до 30,92 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,05 - 30,75 (30,00 - 30,70 - 12 февраля), продажи 30,80 - 31,45 (30,55 - 31,60 - 12 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,46 (30,31 - 12 февраля), продажи - 30,92 (30,82 - 12 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,65 грн/евро. Курс покупки составляет 30,61 грн/евро.