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Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Новини » Фінанси    13.02.2019 - 17:26
Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку в продаж 13 лютого 2019 року виріс на 2 копійки до 27,13 грн/долар, курс купівлі до 27,10 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 30,65 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1000 - 27,1350 грн/долар, євро 30,6175 - 30,6544 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     27,1000     27,1350

EUR/UAH     30,6175     30,6544

RUB/UAH     0,4124       0,4131

Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара

Нагадаємо, 12 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0700 - 27,1100 грн/долар, євро 30,5809 - 30,6234 грн/євро, російський рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 13 лютого склало 27,09 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,0904 гривень за долар, що на 10 копійок вище, ніж встановлений 12 лютого (26,9906 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 14 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 лютого встановлено на такому рівні: 2709,2791 гривень за 100 доларів (+8,5297 гривень).

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Теми: Курс долара
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