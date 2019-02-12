НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 13 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 9 копійок до 30,50 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 лютого встановлено на такому рівні:

3050,7665 гривні за 100 євро (-9,1906 грн).

При цьому курс євро на 12 лютого становить 3059,9571 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 18 копійок до 30,82 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,70 (30,10 - 30,85 - 11 лютого), продажу 30,55 - 31,60 (30,75 - 31,75 - 11 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,31 (30,48 - 11 лютого), продажу - 30,82 (31,00 - 11 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 30,62 грн/євро. Курс покупки становить 30,58 грн/євро.