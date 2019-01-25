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НБУ підвищив курс євро

Новини » Фінанси    25.01.2019 - 17:40
НБУ підвищив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 28 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 5 копійок до 31,56 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 січня встановлено на такому рівні:

3156,1492 гривні за 100 євро (+4,8791 грн).

При цьому курс євро на 25 січня становить 3151,2701 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 25 січня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 3 копійки до 31,81 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,55 (31,00 - 31,65 - 24 січня), продажу 31,55 - 32,20 (31,60 - 32,10 - 24 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,32 (31,32 - 24 січня), продажу - 31,81 (31,84 - 24 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 12 копійок до 31,65 грн/євро. Курс покупки становить 31,62 грн/євро.

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