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НБУ підвищив курс євро

Новини » Фінанси    24.01.2019 - 17:37
НБУ підвищив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 2 копійки до 31,51 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 січня встановлено на такому рівні:

3151,2701 гривні за 100 євро (+2,189 грн).

При цьому курс євро на 24 січня становить 3149,0811 гривні за 100 євро.

НБУ підвищив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня 2019 року, готівковий курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 31,84 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,00 - 31,65 (30,90 - 31,60 - 23 січня), продажу 31,60 - 32,10 (31,50 - 32,10 - 23 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,32 (31,26 - 23 січня), продажу - 31,84 (31,80 - 23 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 14 копійок до 31,77 грн/євро. Курс покупки становить 31,72 грн/євро.

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