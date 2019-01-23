НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 18 копійок

Національний банк України (НБУ) на 24 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 18 копійок до 31,49 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 січня встановлено на такому рівні:

3149,0811 гривні за 100 євро (-18,2123 грн).

При цьому курс євро на 23 січня становить 3167,2934 гривні за 100 євро.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня 2019 року, готівковий курс у продажу знизився на 12 копійок до 31,80 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,90 - 31,60 (31,05 - 31,75 - 22 січня), продажу 31,50 - 32,10 (31,70 - 32,50 - 22 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,26 (31,47 - 22 січня), продажу - 31,80 (31,92 - 22 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро виріс на 7 копійок до 31,63 грн/євро. Курс покупки становить 31,57 грн/євро.