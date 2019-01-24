Долар та євро дещо виросли на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 3 копійки, євро на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 січня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 27,91 гривень за долар, в покупці зріс на 4 копійки до 27,65 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 4 копійок до 31,84 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,45 - 27,80 (27,40 - 27,75 - 23 січня), продажу 27,79 - 28,00 (27,72 - 28,10 - 23 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,65 (27,61 - 23 січня), продажу - 27,91 (27,88 - 23 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,65 (30,90 - 31,60 - 23 січня), продажу 31,60 - 32,10 (31,50 - 32,10 - 23 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,32 (31,26 - 23 січня), продажу - 31,84 (31,80 - 23 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,12 - 23 січня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 23 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,75 (3,75 - 23 січня), продажу 4,22 (4,22 - 23 січня) грн за 10 рублів.