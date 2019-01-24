Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 10 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 24 січня 2019 року виріс на 10 копійок до 27,93 грн/долар, курс купівлі до 27,88 грн/долар. Курс євро в продажу виріс на 14 копійок до 31,77 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8800 - 27,9300 грн/долар, євро 31,7218 - 31,7759 грн/євро, російський рубль 0,4234 - 0,4244 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,8800 27,9300

EUR/UAH 31,7218 31,7759

RUB/UAH 0,4234 0,4244

Нагадаємо, 23 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,7800 - 27,8300 грн/долар, євро 31,5775 - 31,6315 грн/євро, російський рубль 0,4192 - 0,4202 грн/рубль.

Довідкове значення курсу долара на 24 січня склало 27,79 гривень за долар. Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 27,7943 гривень за долар, що на 13 копійок вище, ніж встановлений 23 січня (27,6684 гривень за долар).

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 грн/долар, що на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 січня встановлено на такому рівні: 2778,6528 гривень за 100 доларів (+8,2815 гривень).