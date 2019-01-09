НБУ підвищив курс євро

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Єдина європейська валюта подорожчала на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 10 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 15 копійок до 32,21 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 січня встановлено на такому рівні:

3221,3903 гривні за 100 євро (+15,4746 грн).

При цьому курс євро на 9 січня становить 3205,9157 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня 2019 року, готівковий курс зріс на 15 копійок до 32,20 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,63 - 32,20 (30,50 - 31,80 - 8 січня), продажу 32,00 - 32,65 (31,70 - 32,60 - 8 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,70 (31,54 - 8 січня), продажу - 32,35 (32,20 - 8 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 36 копійок 32,44 грн/євро. Курс покупки становить 32,40 грн/євро.