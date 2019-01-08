НБУ значно підвищив курс євро

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Єдина європейська валюта подорожчала на 46 копійок

Національний банк України (НБУ) на 9 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 46 копійок до 32,05 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 січня встановлено на такому рівні:

3205,9157 гривні за 100 євро (+37,6772 грн).

При цьому курс євро на 8 січня становить 3159,7029 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня 2019 року, готівковий курс у продажу виріс на 35 копійок до 32,20 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,50 - 31,80 (30,15 - 31,50 - 4 січня), продажу 31,70 - 32,60 (31,30 - 32,25 - 4 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,54 (31,24 - 4 січня), продажу - 32,20 (31,85 - 4 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 52 копійки 32,08 грн/євро. Курс покупки становить 32,05 грн/євро.