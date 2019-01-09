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Долар і євро подорожчали на готівковому ринку

Новини » Фінанси    09.01.2019 - 12:05
Долар і євро подорожчали на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар зріс на 12 копійок, євро - на 15 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 січня 2019 року, об 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 28,20 гривень за долар, на покупці виріс на 12 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 32,20 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,60 - 28,11 (27,30 - 27,98 - 8 січня), продажу 28,10 - 28,40 (27,90 - 28,40 - 8 січня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,90 (27,78 - 8 січня), продажу - 28,20 (28,13 - 8 січня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,63 - 32,20 (30,50 - 31,80 - 8 січня), продажу 32,00 - 32,65 (31,70 - 32,60 - 8 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,70 (31,54 - 8 січня), продажу - 32,35 (32,20 - 8 січня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,10 (2,60 - 4,08 - 8 січня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 8 січня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,70 (3,65 - 8 січня), продажу 4,22 (4,20 - 8 січня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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