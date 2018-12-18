Готівковий долара падає, євро росте

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курси євро і долара демонструють різноспрямовану динаміку

В обмінних пунктах України сьогодні, 18 грудня 2018 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 28,01 гривень за долар, купівлі знизився на 3 копійки до 27,79 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 2 копійки до 31,89 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,30 - 28,00 (27,55 - 28,00 - 17 грудня), продажу 27,90 - 28,15 (27,96 - 28,20- 17 грудня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,79 (27,82 - 17 грудня), продажу - 28,01 (28,05 - 17 грудня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 31,00 - 31,75 (31,00 - 31,75 - 17 грудня), продажу 31,70 - 32,25 (31,70 - 32,70 - 17 грудня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,40 (31,37 - 17 грудня), продажу - 31,89 (31,87 - 17 грудня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,15 - 17 грудня), продажу - 4,12 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 17 грудня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,76 - 17 грудня), продажу 4,23 (4,24 - 17 грудня) грн за 10 рублів.