НБУ підвищив курс долара на 29 квітня

Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлений на рівні 27,78 гривень за долар. Офіційний курс долара зростає після зниження протягом трьох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7867 гривень за 1 долар (+0,0152 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить: 27,7715 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)