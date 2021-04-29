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НБУ підвищив курс долара на 29 квітня

Новость на русском → Україна, Четвер 29 квітня 2021 07:45
НБУ підвищив курс долара на 29 квітня Фото: курс долара перейшов до зростання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 29 квітня встановлений на рівні 27,78 гривень за долар. Офіційний курс долара зростає після зниження протягом трьох днів поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7867 гривень за 1 долар (+0,0152 грн). При цьому курс долара на 28 квітня становить: 27,7715 гривень за 1 долар.

НБУ підвищив курс долара на 29 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ підвищив курс долара на 29 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 28 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,77 гривень за долар, курс в покупці до 27,75 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 33,47 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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