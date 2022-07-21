RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

НБУ підвищив курс долара на 25%: що буде з цінами на бензин, дизель та автогаз

Фото: курс долара вплине на вартість бензину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після підвищення офіційного курсу НБУ на 25 до 36,6 гривень за долара про очікуване зниження цін на пальне доведеться забути. Бензин та дизель можуть подорожчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна у Facebook.

Як зазначив Куюн, для цін на імпортні товари курс - це найбільш важливий показник, а пальне в Україні повністю імпортне.

"Таке підвищення курсу дає зростання собівартості пального при наявних котируваннях +10 грн/л бензину та дизпального та 5 грн на скрапленому газі", - написав він та зазначив, що так зросте закупівельна вартість у імпортера, а не ціна на стелах АЗС.

За його словами, останнім часом у роздрібних мереж та оптовиків був немалий запас міцності по маржі, що дозволило спочатку залити ринок скрапленим газом, зрештою й дизпальним та значно покращити ситуацію із бензином. Насичення ринку призвело до очікуваного результату - гострій конкуренції та падіння цін.

Куюн зазначив, що автогаз подешевшав на заправках за місяць на 25-30%. В окремих регіонах він вже нижче 29 грн/л. Дизпальне втратило в гурті аналогічно - майже на 20% за місяць. Зниження вже перекинулось на АЗС. "Ми очікували, що протягом тижня-двох ціна на дизпальне впаде до 45-48 грн/л, бензин міг втриматись за рахунок нестачі в постачаннях, яке спостерігається й надалі", - додав він.

Прогноз цін на пальне

"Чи буде зростання? Не факт. Наприклад, скраплений газ може стабілізуватись на поточних позначках (30 грн/л), валютний фактор по ньому вдарив найменше", - вважає експерт.

За його словами, по дизпальному втримати стелю у 58 грн/л буде важко, але 60-62 грн/л виглядає реалістично (наразі середня 55 грн/л).

Бензин в межах 52 грн/л не утримається. Діапазон 55-57 грн/л більш вірогідний, спрогнозував він.

Нагадаємо, 21 липня НБУ вперше з початку війни підвищив курс долара до гривні на 25% до 36,57 грн/долар.

Підвищення курсу призведе до того, що той імпорт який раніше заходив в Україну майже по 30, сьогодні буде перерахований по 37 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин