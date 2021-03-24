НБУ підвищив курс долара на 24 березня

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлений на рівні 27,72 гривень за долар. Курс долара зростає після зниження напередодні.

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7295 гривень за 1 долар (+0,0424 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить 27,6871 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,66 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,93 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.