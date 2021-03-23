Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 23 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,68 гривень за долар, курс купівлі до 27,66 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,93 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,6600 - 27,6800 грн/долар, євро 32,9154 - 32,9364 грн/євро, російський рубль 0,3667 - 0, 3671 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс знизився на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 березня встановлено на такому рівні: 27,6871 гривень за 1 долар (-0,0313 грн). При цьому курс долара на 22 березня становить: 27,7184 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.