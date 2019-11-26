НБУ порадив, де здати монети дрібних номіналів

Монети дрібних номіналів 1, 2 та 5 копійок, які були вилучені з обігу з 1 жовтня 2019 року, можна здати в банках та у відділах грошового обігу Національного банку. Про це на брифінгу сказала заступник директора департаменту грошового обігу НБУ Оксана Галиць, передає кореспондент РБК-Україна.

Галиць нагадала, що монети протягом можна здати у будь-якому банку, а протягом трьох років - в уповноважених банках Ощадбанку, ПриватБанку, та Райффайзен Банку Аваль.

Вона визнала, що інколи банки відмовляються приймати монети. "Ми реагуємо на такі скарги і проводимо відповідну роботу і звертаємо увагу, що не може бути (відмов)", - сказала вона.

У свою чергу директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко нагадав, що на сьогодні у НБУ працює п'ять відділів грошового обігу, де можна обміняти монети дрібних номіналів.

Зокрема, один з відділів знаходиться в Києві на Подолі. "Щодня я спостерігаю, що люди приносять значну кількість монет зі своїх скарбничок. Досить велика кількість приймається Національним банком", - сказав він.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестали бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не приймають під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почав вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

У НБУ раніше заявляли, що однією з причин вилучення монет дрібних номіналів було те, що ці монети припинили грати істотну роль в розрахунках населення за товари та послуги і майже не повертаються до банків після їхнього випуску.