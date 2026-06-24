В НБУ посоветовали разделить "Укрпочту" на две компании

Нацбанк готов проконсультировать Минразвития общин и территорий по поводу правильной структуры такого бизнеса.

"Эта компания, по моим ощущениям, на горизонте девяти месяцев может действительно получить лицензию по финансовой инклюзии, если будет действовать в рамках законодательства", - сказал Олейник.

В то же время в Нацбанке опровергли информацию о том, что ранее якобы отказали "Укрпочте" в выдаче банковской лицензии. Отмечается, что почтовый оператор ни разу не подавал полный официальный пакет документов, необходимый для такого решения.

Кроме того, в НБУ отрицают любую предвзятость по отношению к гендиректору почтового оператора Игорю Смелянскому. Решения по нему принимались на основе многолетнего надзора, проверок и собеседований с членами наблюдательного совета.

По словам Олейника, даже если гендиректор "Укрпочты" пойдет в суд, это не остановит исполнение решения НБУ.

"Очевидно, он имеет право защитить себя, и мы тоже будем это решение защищать", - подчеркнул замглавы Нацбанка.

Что предшествовало

Напомним, НБУ признал Игоря Смелянского профессионально непригодным и требует его отстранения в течение пяти дней. Решение было принято по результатам проверки деятельности компании, в ходе которой выявили системные нарушения в работе оператора на протяжении 2023-2026 годов.