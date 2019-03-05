НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 5 копійок

Справочное значение курса доллара на 5 марта составило 26,77 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,7713 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже, чем установленный 4 марта (26,8206 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 5 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 26,82 грн/доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,36 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,91 гривен за доллар, в покупке на 2 копейки до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 10 копеек до 30,59 гривен за евро.