НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 2 копійки

Справочное значение курса доллара на 25 февраля составило 26,99 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,9986 гривен за доллар, что на 2 копейки выше, чем установленный 22 февраля (27,0174 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 25 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 2 копейки до 27,04 грн/доллар, курс в покупке - 27,01 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,70 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,12 гривен за доллар, в покупке на 2 копейки до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,83 гривен за евро.