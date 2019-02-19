НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 1 копійку

Справочное значение курса доллара на 19 февраля составило 27,17 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,1744 гривен за доллар, что на 1 копейку ниже, чем установленный 18 февраля (27,1894 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 19 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 27,18 грн/доллар, курс в покупке до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,75 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,23 гривен за доллар, в покупке на 4 копейки до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,91 гривен за евро.