Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 5 копійок, євро-на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 27,23 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 27,04 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,91 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,80 - 27,12 (26,85 - 27,15 - 18 лютого), продажу 27,13 - 27,40 (27,19 - 27,55 - 18 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,04 (27,08 - 18 лютого), продажу - 27,23 (27,28 - 18 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,80 (30,05 - 30,85 - 18 лютого), продажу 30,72 - 31,15 (30,80 - 31,25 - 18 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,48 (30,50 - 18 лютого), продажу - 30,91 (30,93 - 18 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,07 (2,55 - 4,07 - 18 лютого), продажу - 4,00 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 18 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,75 - 18 лютого), продажу 4,15 (4,15 - 18 лютого) грн за 10 рублів.