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Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Новини » Фінанси    19.02.2019 - 10:38
Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара
Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара перебуває біля рівня 27,20 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 19 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,18 грн/долар, курс купівлі до 27,15 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 30,75 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,1500 - 27,1800 грн/долар, євро 30,7256 - 30,7568 грн/євро, російський рубль 0,4103 - 0,4108 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     27,1500    27,1800

EUR/UAH     30,7256    30,7568

RUB/UAH     0,4103       0,4108

Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Нагадаємо, 18 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в 27,1750 - 27,1950 грн/долар, євро 30,7729 - 30,7901 грн/євро, російський рубль 0,4102 - 0,4109 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,18 грн/долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 лютого встановлено на такому рівні: 2718,5914 гривень за 100 доларів (-6,198 гривень).

Міжбанк закрився невеликим зниженням курсу долара НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
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