НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 7 копійок

Справочное значение курса доллара на 18 февраля составило 27,18 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,1894 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже, чем установленный 15 февраля (27,2507 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 18 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 27,24 грн/доллар, курс в покупке до 27,20 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,77 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 27,28 гривен за доллар, в покупке на 3 копейки до 27,08 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,93 гривен за евро.