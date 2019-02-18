Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара перебуває біля рівня 27,20 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 18 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 27,24 грн/долар, курс купівлі до 27,20 гривень за долар. Курс євро в продажу збільшився на 7 копійок до 30,77 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 27,2000 - 27,2400 грн/долар, євро 30,7332 - 30,7757 грн/євро, російський рубль 0,4106 - 0,4114 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,2000 27,2400

EUR/UAH 30,7332 30,7757

RUB/UAH 0,4106 0,4114

Нагадаємо, 15 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,2200 - 27,2500 грн/долар, євро 30,6745 - 30,7053 грн/євро, російський рубль 0,4082 - 0,4091 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 18 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,24 грн/долар, що на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 18 лютого встановлено на такому рівні: 2724,7894 гривень за 100 доларів (+8,7933 гривень).