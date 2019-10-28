НБУ різко опустив курс долара

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 11 копійок

Національний банк України (НБУ) на 29 жовтня 2019 року опустив офіційний курс долара до 25,06 гривень, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 жовтня встановлено на такому рівні: 2506,7144 гривень за 100 доларів (-10,6972 гривень).

При цьому курс долара на 28 жовтня становив 2517,4116 гривень за 100 доларів.

Нагадаємо, на відкритті міжбанку курс долара порівняно із закриттям попередньої сесії знизився до 25,07 гривень за долар. При цьому курс євро в продажу знизився на 7 копійок - до 27,80 гривень за євро.

Через зниження на міжбанку сьогодні вдень Нацбанк опустив довідковий курс долара на 14 копійок - до 25,05 гривень за долар. Довідковий курс в попередній банківський день становив 25,19 гривень.

В обмінних пунктах 28 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 7 копійок - до 25,14 гривень за долар, курс євро впав на 10 копійок - до 27,92 гривень за євро.

Зокрема, на готівковому ринку середній курс покупки долара складав 24,86 (24,94 - 25 жовтня), продажу - 25,14 (25,21 - 25 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,47 (27,57 - 25 жовтня), продажу - 27,92 (28,02 - 25 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,56 (3,56 - 25 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 25 жовтня) грн за 10 рублів.