Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: колаж (Pixabay)

Курс долара знаходиться нижче рівня 27,00 грн/долар

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 12 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 26,98 грн/долар, курс купівлі до 26,95 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 30,40 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,9500 - 26,9800 грн/долар, євро 30,6129 - 30,4010 грн/євро, російський рубль 0,4098 - 0,4106 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9500 26,9800

EUR/UAH 30,6129 30,4010

RUB/UAH 0,4098 0,4106

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,0400 - 27,0800 грн/долар, євро 30,5335 - 30,5760 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4119 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2019 року встановив офіційний курс на рівні 27,05 грн/долар, що на 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 2705,7716 гривень за 100 доларів (+15,7723 гривень).