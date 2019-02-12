НБУ знизив довідковий курс долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знизився на 7 копійок

Довідкове значення курсу долара на 12 лютого склало 26,99 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,9906 гривень за долар, що на 7 копійок нижче, ніж встановлений 11 лютого (27,0606 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціями станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 12 лютого 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу знизився на 10 копійок до 26,98 грн/долар, курс купівлі до 26,95 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 30,40 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 30,82 гривень за євро.