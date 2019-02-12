Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок, євро на 18 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 30,82 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,65 - 27,04 (26,65 - 27,10 - 11 лютого), продажу 27,05 - 27,50 (27,10 - 27,70 - 11 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,94 (26,95 - 11 лютого), продажу - 27,15 (27,25 - 11 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,70 (30,10 - 30,85 - 11 лютого), продажу 30,55 - 31,60 (30,75 - 31,75 - 11 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,31 (30,48 - 11 лютого), продажу - 30,82 (31,00 - 11 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,03 (2,55 - 4,08 - 11 лютого), продажу - 4,00 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 11 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,74 - 11 лютого), продажу 4,16 (4,18 - 11 лютого) грн за 10 рублів.