ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    12.02.2019 - 12:32
Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 10 копійок, євро на 18 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 лютого 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 27,15 гривень за долар, купівлі знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 18 копійок до 30,82 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,65 - 27,04 (26,65 - 27,10 - 11 лютого), продажу 27,05 - 27,50 (27,10 - 27,70 - 11 лютого) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,94 (26,95 - 11 лютого), продажу - 27,15 (27,25 - 11 лютого) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,70 (30,10 - 30,85 - 11 лютого), продажу 30,55 - 31,60 (30,75 - 31,75 - 11 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,31 (30,48 - 11 лютого), продажу - 30,82 (31,00 - 11 лютого) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,55 - 4,03 (2,55 - 4,08 - 11 лютого), продажу - 4,00 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 11 лютого) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,73 (3,74 - 11 лютого), продажу 4,16 (4,18 - 11 лютого) грн за 10 рублів.

Аналітики дали прогноз курсу долара після виборів Міжбанк відкрився зниженням курсу долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся