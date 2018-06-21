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НБУ знизив курс золота до 337,10 тис. гривень за 10 унцій

НовиниФінанси    21.06.2018 - 09:00
Фото: золото подешевшало на 0,3%
Фото: золото подешевшало на 0,3%

Золото подешевшало на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 21 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,3% до 337,10 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 337 104,97 грн за 10 тройських унцій (-1144,98 грн або -0,3%);

Срібло – 4 330,14 грн за 10 тройських унцій (-61,29 грн);

Платина – 230 605,48 грн за 10 тройських унцій (-3181,04 грн);

Паладій – 259 993,78 грн за 10 тройських унцій (-768,11 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.

НБУ на 21 червня послабив курс гривні до 26,47 грн/долар НБУ підвищив курс золота до 338,25 тис. гривень за 10 унцій
Теги публікації: Національний банк України, Курс золота, курс банковских металлов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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