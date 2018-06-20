НБУ підвищив курс золота до 338,25 тис. гривень за 10 унцій

Золото подорожчало на 0,3%

Національний банк України (НБУ) на 20 червня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс золота на 0,3% до 338,25 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото – 338 249,95 грн за 10 тройських унцій (+909,80 грн або +0,3%);

Срібло – 4 391,43 грн за 10 тройських унцій (-143,74 грн);

Платина – 233 786,52 грн за 10 тройських унцій (-2647,78 грн);

Паладій – 260 761,89 грн за 10 тройських унцій (-1211,53 грн).

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.