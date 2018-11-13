НБУ знизив курс золота до 336,8 тис. гривень за 10 унцій

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало, паладій подорожчав

Національний банк України (НБУ) на 13 листопада 2018 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,94% до 336,8 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 13 листопада встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 336812,06 грн за 10 тройських унцій (-3200,99 грн або на 0,94%);

Срібло - 4001,4 грн за 10 тройських унцій (-40,1 грн);

Платина - 239414,06 грн за 10 тройських унцій (-2127,55 грн);

Паладій - 313079,93 грн за 10 тройських унцій (+1251,38 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.