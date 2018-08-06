НБУ знизив курс золота до 327,19 тис. гривень за 10 унцій

Золото подешевшало на 0,52%

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,52% до 327,19 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

Золото - 327 198,55 грн за 10 тройських унцій (-1697,94 грн або -0,52%);

Срібло - 4 185,82 грн за 10 тройських унцій (+5,73 грн);

Платина - 222972,93 грн за 10 тройських унцій (+125,03 грн)

Паладій - 249523,78 грн за 10 тройських унцій (-876,23 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.